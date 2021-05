보이스캐디의 10주년 기념 ‘골린이 가성비 패키지’다.

아시아 전용 골프워치 A1과 레이저형 EL1 민트 구성이다. 실용적이고 가격대를 중요시 여기는 초보자들을 위해 만들었고, 다음달 23일까지 공식 온라인몰에서 판매한다. A1는 시계형 거리측정기다. 국내는 물론 아시아 주요 골프장 코스뷰와 그린 언듈레이션, USER IP, 스마크 스토어링, 드라이버 디스턴스를 추가해 빠른 코스 파악을 도와준다.

EL1은 V-알고리즘으로 정확한 거리 안내를 비롯해 콤팩트한 사이즈와 가벼운 무게로 편리함을 더했다. 보이스캐디는 2011년 GPS 음성형 거리측정기 VC100 출시 이래 벨트형과 시계형, 레이저형 거리측정기 외 휴대용 론치모니터, 골프 시뮬레이터를 개발해 론칭 10년만에 국내 대표 골프 IT 브랜드로 자리잡았다. "신시장을 개척했다"는 평가다.