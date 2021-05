케이뱅크, 1Q 순손실 123억… 적자폭 절반으로 줄어

[아시아경제 류태민 기자] 인터넷전문은행 케이뱅크는 올 1분기 당기순손실 123억원을 기록해 적자 폭이 지난해 동기 240억원의 절반 수준으로 줄었다고 31일 밝혔다.

올 1분기 케이뱅크의 순이자손익은 지난해 동기(97억원) 대비 2.7배 증가한 261억원을 기록했다. 순수수료 손익 역시 손실 규모가 지난해 1분기 29억원에서 올해 1분기 8천만원으로 대폭 개선됐다.

케이뱅크는 "가상화폐 거래소 업비트 입출금 계정 서비스 활성화와 '플러스 박스', '아파트 담보대출' 등 대표 상품의 입소문 확산에 따라 작년 말 대비 2배 이상 자산 성장을 기록했다"며 "이에 따라 각종 수익성 지표도 대폭 개선됐다"고 설명했다.

1분기 말 총자산은 9조4134억원으로, 지난해 12월말 4조3311억원보다 2.17배 수준으로 올라섰다. 1분기 말 여신 잔액은 3조8310억원으로 지난해 말보다 8400억원가량 늘었고, 수신 잔액은 8조7178억원으로 지난해 말보다 4조9700억원 늘었다.

3월말 기준 고객 수는 391만명으로 3개월 새 172만명 늘었다.

연체율은 지난해 4분기 0.75%에서 1분기 0.55%로 0.2%포인트 떨어졌다. 지난해 1분기(1.97%)와 비교하면 큰 폭으로 개선됐다.

3월말 기준 총자본비율은 14.2%로 지난해 12월말(17.9%)보다 하락했다. 다만 올 6월말 1조2500억원 규모의 유상증자가 마무리되면 30%를 넘는 수준으로 상승할 것으로 보인다.

