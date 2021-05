거제시, 민선 7기 100개 공약 사업 이행률 73.8%

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시가 31일 2021년 상반기 공약사업 추진상황 보고회를 했다.

이번 보고회는 지난 3년간의 민선 7기 공약사업 추진상황을 점검하고, 부진하거나 보류한 사업은 물론 현재 추진 중인 모든 사업에 대한 효율적인 추진방안 등을 모색하기 위해 마련됐다.

민선 7기 시장 공약사업은 시민이 주인인 활력거제, 세계로 향하는 관광거제, 더불어 잘사는 행복거제, 사람중심 지속성장거제의 4대 시정목표 아래 100개 공약사업(세부 사업 116개)으로 구성돼 있다.

현재 공약 이행률은 73.8%이며, 116개 세부 사업 중 57개 사업이 완료됐거나 완료 후 지속 추진 중이다.

올해 추가로 완료된 사업은 거제시민 축구단 창단추진, 거제시 체육회 통합사무실 확충 및 체육시설 위탁운영, 권역별 공중목욕탕 건립, 택시 호출비 면제 추진 등 총 6개 사업이다.

변광용 시장은 “공약사업은 시민과 약속한 사업인 만큼, 추진이 부진한 사업들은 더욱 분발해 행정력을 집중하고 정상 추진될 수 있도록 지혜를 모아 줄 것”을 당부했다.

