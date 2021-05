전남소방헬기 응급환자 ‘육지 이송작전’ 제역할 톡톡

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부 119항공대 소방헬기가 제역할을 톡톡히 하고 있다.

31일 전남소방에 따르면 지난 26일 낮 12시께 완도군 노화도에 거주하는 A씨가 밭일 중 뱀에게 우측 검지 손가락을 물려 호흡곤란 및 통증을 호소, 소방헬기를 타고 육지 병원으로 긴급 후송됐다.

이보다 앞서 같은 날 오전 7시께 완도군 소안도에 거주하는 강모씨가 농기계 회전부에 우측 발바닥을 크게 다쳐 긴급후송이 필요한 상황에 소방헬기로 무사히 후송할 수 있었다.

이처럼 최근 섬지역에서 발생한 응급환자를 소방헬기로 신속하게 육지에 있는 병원으로 이송할 수 있었다.

전남소방은 최근 5년간 1303회 운항 중 절반인 674회 비행을 통해 도서지역 응급환자 이송 및 산악 인명을 구조했으며 나머지는 산불진화, 항공순찰, 훈련 등을 전개했다.

현재 2대의 소방헬기를 운용 중에 있으며, 시시각각 변하는 섬지역 기상변화에 대응할 수 있는 중형헬기 도입사업을 추진 중에 있다.

소방헬기는 소형헬기로 해상에서의 해무, 강풍 등 기상제한이 많은 만큼 이에 적극적으로 대응하기 위해 중형급 헬기인 이탈리아 레오나르도 사 AW139기종을 오는 10월부터 운용할 예정이다.

신화철 소방항공대장은 “올해 중형헬기가 도입되면 더 신속하고 안전하게 섬지역 응급환자 이송에 대처 할 수 있을 것으로 본다”며 “언제 어느 때라도 즉각 출동해 도민의 생명과 안전을 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr