캠코, 기업윤리의 날 맞아 '2021 청렴윤리주간' 시행

[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)가 31일 청렴 문화 확산을 위해 일주일간 ‘2021 청렴윤리주간’을 운영한다.

청렴 윤리주간은 2016년부터 시작해 6회째를 맞는 캠코의 대표적 문화 활동이다. 기업윤리의 날인 6월 2일을 전후로 임직원과 국민이 함께 참여하는 프로그램을 시행한다.

활동으로는 ▲청렴 한 컷 콘테스트 ▲임원진 청렴 릴레이 메시지 ▲온라인 청렴 전시회 ▲익명 토론방 ‘청렴대나무숲’ ▲시민과 함께하는 청렴 퀴즈 ▲신고채널 집중 홍보기간 운영 등이 진행될 예정이다.

청렴 퀴즈의 경우 제·개정된 윤리 규범을 알리기 위해 청탁금지법과 공공재정환수법이 주제로 선정됐다. 홈페이지와 블로그를 통해 참여한 일반 시민 100명을 추첨해 음료 기프티콘도 제공한다.

이인수 캠코 상임감사는 “공직 청렴에 대한 국민 눈높이에 부응하도록 엄정한 자세로 청렴 문화를 선도하겠다”며 “공정하고 투명한 공직 문화 확립을 통해 우리 사회 청렴 생태계 조성에 기여하겠다”고 강조했다.

