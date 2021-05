임혜숙 장관 "아르테미스 참여 계기 우주 투자 확대"

31일 대전 한국항공우주연구원 방문해 산학연 간담회에서 밝혀

[아시아경제 김봉수 기자] 임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 31일 최근 한미 정상회담 결과의 후속 조치로 우주 개발 투자를 더욱 확대하겠다고 밝혔다.

임 장관은 이날 오후 대던 대덕연구단지 내 한국항공우주연구원을 방문해 기업 임원, 연구자와 한-미 정상회담 후속 우주 개발 연구 현장 간담회를 개최한 자리에서 이같이 밝혔다.

임 장관은 "한-미 정상회담과 후속 조치로, 우리 나라가 우주선진국으로 도약할 수 있는 계기가 만들어졌다”며 “아르테미스 약정을 계기로 도전적인 우주탐사를 위한 투자를 확대해 나가고, 적극적인 제도개선을 통해 기업이 주도적으로 우주개발에 참여할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

앞서 문재인 대통령은 지난 21일 미국을 방문해 조 바이든 미국 대통령과 만나 미사일 지침 종료, 미국 주도 달 탐사 프로젝트인 아르테미스 약정 가입, 한국형 위성위치확인시스템(KPS) 구축 협력 등에 합의한 바 있다.

지난 40여년간 지속돼 온 한미 미사일 지침의 경우 고고도 위성 발사, 심우주 탐사를 위한 새로운 고성능 발사체의 개발이 가능해졌다. 우주개발 인프라 구축과 수요확대를 통해 우리나라 우주산업의 규모와 역량이 성장하는데 기여할 것으로 예상된다.

아르테미스 약정 서명은 달 및 심우주 탐사 시 참여 국가들이 준수해야 할 원칙과 행동규범으로, 다양한 글로벌 우주탐사 프로그램에 참여할 수 있게 될 전망이다. KPS 개발도 탄력을 받을 전망이다.

임 장관은 또 우주 기업 임원진과 출연연 연구자들과 간담회를 갖고 현안에 대한 의견을 수렴했다. 이 자리에서 참석자들은 "한-미 미사일지침 종료를 계기로 우주발사체 개발에 국가역량을 결집할 필요가 있다"며 "아르테미스 약정을 통해 국제 우주탐사 프로그램에 보다 적극적으로 참여할 필요가 있으며, 이를 위해 정부차원의 투자도 확대할 필요가 있다"고 촉구했다.

임 장관은 또 항우연의 위성조립시험동을 방문해 현재 추진중인 달탐사 등 우주개발 프로젝트현황을 점검하고, 산업체와 협력 확대 방안 등을 논의했다.

