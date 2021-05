굽네치킨, 해외매장 30호점 오픈 달성…홍콩 틴문점 개점

[아시아경제 임혜선 기자] 지앤푸드가 운영하는 오븐구이 치킨 프랜차이즈 굽네치킨이 홍콩 틴문점을 열었다고 31일 밝혔다. 홍콩은 굽네치킨이 진출한 첫 해외 국가로서 2014년 침사추이 1호점을 기점으로 지난 28일 틴문 10호점 오픈을 달성하며 홍콩 내에 성공적으로 안착했다. 이로써 굽네치킨은 해외매장 30호점 오픈을 달성했다.

굽네치킨은 올해 중국, 홍콩, 마카오, 인도네시아와 호주에 매장을 추가로 열어 5개국 13개 매장을 오픈해 해외 시장 진출에 본격적으로 나설 계획이다. 굽네치킨은 현재 총 9개 국가에 진출해 30개 매장을 운영 중이다.

굽네치킨은 오븐구이 치킨에 대한 호감도가 높고 잠재 소비력을 지닌 시장이라고 판단된 지역을 중심으로 철저한 상권 분석과 사전준비를 통해 해외에 진출하고 있다. 최근 팬데믹 사태로 인해 국제적으로 건강한 음식에 대한 관심이 높아진 시점에서 굽네치킨의 건강한 오븐구이 치킨의 인기가 세계적으로 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 굽네치킨은 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 호주 등의 국가에 이미 진출해 건강한 오븐구이 메뉴들을 선보이는 브랜드 이미지를 갖고 있다. ‘한국식 오븐구이 치킨’과 현지 식문화를 반영한 차별화된 메뉴와 서비스를 선보이고 있다.

정태용 지앤푸드 대표는 "현지인 고객들의 꾸준한 발길이 이어지며 국내 시장을 넘어 해외 시장에서도 굽네만의 특색을 입힌 K-오븐구이 치킨을 알리고 있다"며 "2023년까지 총 100개의 해외 매장 오픈이 목표"라고 설명했다.

