"스포츠 자체 즐거움 전한다" 나이키, '플레이 뉴' 캠페인 공개

[아시아경제 임혜선 기자] 나이키가 '플레이 뉴' 캠페인을 31일 공개했다.

나이키 측은 "모든 사람들이 스포츠의 힘을 통해 세상을 바꿀 수 있다는 믿음 아래, 이번 캠페인을 통해 우리 사회 속 스포츠의 의미가 경쟁, 승패, 우수한 결과 혹은 경직된 기강 등으로 정의되는 것이 아닌 어떠한 경계도 없이 모든 사람들과 커뮤니티에 재미와 포용을 위해 존재하는 스포츠 그 자체의 즐거움을 전한다"고 설명했다.

캠페인의 시작과 함께 공개된 영상은 경쟁과 승리에만 초점을 맞춘 현재 국내 스포츠 사회의 모습을 보여주는 장면으로 시작한다. 이어 승패와 결과에 의해 정의되지 않고 모두가 스포츠를 즐거운 움직임과 놀이로 즐길 수 있는 새로운 미래에 대한 강렬한 메시지를 여러 희망의 모습들을 통해 전달한다.

쇼트트랙 선수 심석희를 필두로, 프로게이머 페이커, 배우 최우식 등이 함께 한다.

김명희 나이키코리아 대표는 "우리는 모든 이들이 새로운 목표를 향해 나아가도록 힘을 불어넣음으로써 자신만의 목소리를 낼 수 있는 미래로 향하고 있다"면서 "다져 나가고 있는 밑거름을 기반으로 더욱 새로운 미래로 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것이며, 이는 분명 다음 세대에게 긍정적인 영향을 선사할 것"이라고 말했다.

