페어몬트 앰배서더 서울, 개관 100일 기념 프로모션 2종 출시

[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울은 개관 100일 기념 프로모션 2종을 출시했다고 31일 밝혔다.

100일 셀레브레이션 오퍼(100days Celebration Offer)는 무료로 가입 가능한 ALL(Accor Live Limitless) 로열티 프로그램 회원이라면 멤버십 등급에 상관없이 예약할 수 있다. 최대 2인까지 투숙 가능하며 페어몬트 룸 투숙 시 20만원, 골드라운지 이용이 포함된 페어몬트 골드 룸 투숙 시 33만원에 이용할 수 있다(모든 가격 부가세 10% 별도). 페어몬트 앰배서더 서울 텀블러도 객실 당 1개 제공된다. 아코르호텔 공식 예약 채널인 공식 웹사이트와 모바일 애플리케이션, 아코르호텔 공식 예약센터, 호텔예약실 등을 통해 예약 후 혜택을 받을 수 있다.

스테이케이션 오퍼(Staycation Offer)는 투숙 기간 중 호텔 레스토랑 및 바에서 이용 가능한 100달러 바우처(11만원, 부가세 포함)를 포함한다. 단, 한 개 업장에서만 사용 가능하며 룸 서비스 주문은 제외된다. 패키지 가격은 33만원(10% 부가세 별도)부터다.

2종 모두 6월 21일까지 주중에 한해 이용 가능하다(체크인 기준 월~목요일). 객실 및 호텔 상황에 따라 조기마감 될 수 있다.

칼 가뇽 페어몬트 앰배서더 서울 총지배인은 "호텔 개관 후 100일 동안 방문한 모든 고객들, 더불어 큰 관심과 조언을 아끼지 않았던 모든 분들께 감사드리며 잊지 못할 경험을 제공하는 페어몬트 앰배서더 서울이 되도록 계속해서 최선을 다할 것"이라며 "100일 기념으로 출시한 파격적인 패키지로 즐거운 도심 속 호캉스를 경험하길 바란다"고 말했다.

한편 페어몬트 앰배서더 서울은 아코르 그룹 내 럭셔리 브랜드 페어몬트(Fairmont)가 국내 최초로 선보인 호텔로 지난 2월24일 여의도 파크원(Parc.1) 단지 내 정식 개관했다. 총 326개 객실, 4개 식음업장을 비롯해 연회장, 피트니스 클럽, 스파 등을 운영하고 있다.

