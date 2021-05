KGC인삼공사, 부안군과 ‘부안오디’ 판로확대 업무협약

[아시아경제 임혜선 기자] KGC인삼공사는 전북 부안군과 대표 특산물인 ‘부안오디’의 생산 확대 및 제품 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

체결식은 전북 부안군청에서 민경성 KGC인삼공사 건식사업단장과 권익현 부안군수 등이 참석한 가운데 진행됐다. 이번 협약은 부안군의 대표 특산물인 부안오디의 생산 확대를 통한 지역경제 활성화와 우수 지역특산물을 활용한 제품 개발로 소비자에게 안전하고 신선한 먹거리를 제공하기 위해 진행됐다.

협약을 통해 부안군은 우수한 품질의 부안오디 생산 및 공급을 위해 지역 농가를 적극 지원하고, KGC인삼공사에서는 부안오디를 사용해 제품을 개발하고 지역 농가에 안정적 판로를 제공키로 했다.

부안군은 오디의 지리적표시제 107호 인증 지역으로 전국 오디 생산량의 23%를 차지하고 있으며, 변산반도 서해안 해풍과 풍부한 일조량으로 오디 본연의 단맛이 풍부한 특성이 있다.

KGC인삼공사는 정관장의 자연소재 건강식품 브랜드인 ‘굿베이스’에서 부안오디를 사용한 제품을 개발해 출시할 예정이다. ‘굿베이스’는 건강한 원료로부터 시작한다는 브랜드 철학에 기반해 고품질의 원료로 소비자에게 믿을 수 있는 먹거리를 제공하고자 노력하고 있다.

이번 협약을 통해 KGC인삼공사는 부안군에서 생산한 부안오디를 활용함으로써 고품질 원료를 확보하고 우수 지역특산물의 생산 확대와 홍보를 통해 농가상생에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

