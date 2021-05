성북구, 2021년 겨울철 연탄나눔활동 단체 감사장 전달

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 지난 겨울 연탄나눔활동을 펼친 6개 단체에 구청장 감사장을 전달했다.

이번 감사장은 밥상공동체 연탄은행(대표 허기복), 청년문간(이사장 이문수 가브리엘 신부), 대한적십자사 성북지부협의회(회장 박선녀), 나누고 베풀고 봉사하는 그룹(회장 한옥순), 도원교통 봉사단(단장 이성문), 서우텍스(대표 김윤오) 총 6개 단체를 대상으로 전달했다.

이 단체는 성북구 정릉3동 연탄을 사용하는 주민들을 대상으로 지난해 10월부터 약 4개월간, 코로나19로 모임이 제한된 상황에서도 어려운 이웃을 도우려는 따뜻한 마음을 모아 총 11만장 연탄을 전달했다.

이날 참석한 허기복 대표(밥상공동체 연탄은행)는 전국에 연탄봉사를 해 왔지만 성북구에서 감사장을 받는 것이 처음이라며 구청장님의 따뜻한 마음을 담은 감사장에 감사드리며 앞으로도 어려운 이웃과 함께 하겠다는 의지를 표현하였으며 함께 참석하신 모든 분들도 이에 뜻을 같이 했다.

특히, 정릉3동은 정릉골주택재개발 지역 지정 후 노후 된 주택들이 방치돼 있는 곳으로 북한산과 인접, 경사가 높고 길이 좁아 연탄 배달에 어려움이 많은 곳이다.

또 연탄을 사용하는 세대가 200가구가 넘고 거주자들의 대부분이 독거어르신 등 취약계층으로 이루어져 있다.

이승로 구청장은 “코로나19로 어려운 시기에도 저희 성북구민들을 위해서 연탄 후원과 봉사에 나서주셔서 감사한다”며 “앞으로도 성북구민들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 연탄 나눔에 힘써주셨으면 좋겠다”고 말했다.

