30일 신세계백화점 타임스퀘어점 '루이비통XNBA 캡슐 컬렉션' 팝업 스토어를 찾은 쇼핑객들이 매장을 둘려보고 있다. 이번 '루이비통×NBA 캡슐 컬렉션'은 서울을 포함해 중국 상하이, 청두, 심천, 일본 도쿄, 카타르 도하 등 전 세계 6개 도시에서 팝업스토어를 오픈하며 신세계 타임스퀘어점에서 다음 달 6일까지 1층에서 팝업으로 만날 수 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.