1인가구 10명 중 7명 "앞으로도 혼자 살 의향 있다"

1인가구 절반 이상은 50대 이상…10명 중 4명은 미혼

월 100만원 이하가 절반…'주거비' 지출 부담 가장 커

[아시아경제 한진주 기자] 1인가구 절반 이상이 50대 이상 고령층인 것으로 나타났다. 1인가구 10명 중 4명은 미혼이며 3명은 사별 상태였다. 10명 중 7명 이상은 혼자 살 의향이 있다고 답해 1인가구 비중은 점차 늘어날 것으로 보인다.

30일 여성가족부가 한국여성정책연구원, 통계청과 함께 전국 1만997가구를 대상으로 진행한 '2020 가족실태조사'에서 1인가구 특성을 조사한 결과 연령별로는 70세 이상(26.7%), 60대(19.0%), 50대(15.4%) 순으로 많았다.

1인가구의 혼인 상태는 미혼 40.2%, 사별 30.1%, 이혼 또는 별거 22.3%였다. 배우자가 있는 사실혼이나 비혼 동거의 비율은 7.4%로 나타났다. 성별은 여성(53%)이 남성(47%)보다 많았다.

1인가구 10명 중 7명 이상(72.1%)은 앞으로도 혼자 살 의향이 있다고 답했다. 연령이 높을수록 혼자 살 의향이 있는 비율이 높았고, 20대의 55.2%, 미혼인 경우 60%도 혼자 살 의향이 있는 것으로 나타나 1인가구가 늘어날 것으로 전망된다. 사별(89.3%), 이혼 또는 별거(83.7%)인 1인 가구에서 향후에도 혼자 살 의향이 있다는 비율이 높았다.

향후에도 혼자살 경우 예상되는 어려움으로는 경제적 어려움(35.4%), 질병·건강 악화(34.4%), 심리적 어려움(10.6%) 순으로 많았다.

소득 100만원 미만이 절반…가장 큰 부담은 '주거비'

1인가구의 절반은 월 소득이 100만원 미만이었다. 월 50만~100만원 미만, 100만원대가 각각 25%로 가장 많았고 월 200만원대가 18.8%를 차지했다. 거주지역은 경기(21.0%)와 서울(20.6%) 비율이 가장 높고 나머지 시도의 1인가구 비율은 10% 미만이었다.

1인가구는 생활비를 스스로 마련(69.5%)하는 경우가 대부분이다. 20대의 경우 23.5%는 부모의 지원을 받고, 60대(24.7%)와 70대(45.7%)는 공적 지원을 받는다고 답했다.

1인가구에게 가장 부담되는 지출 항목은 단연 주거비다. 연령대가 높을수록 의료비 부담을 크게 느끼는 것으로 나타났다. 부담되는 항목은 주거비(35.7%), 식비(30.7%), 의료비(22.7%) 순으로 높았다., 주거비 부담은 30대가 53.0%로 가장 높고 20대도 43.2%에 달했다. 20대 이하 절반 가량이 식비부담을 느낀다고 답했고, 의료비 부담은 60대 이상에게서 높게 나타났는데 70세 이상(55.5%)이 가장 많았다.

1인가구에게 필요한 정책에 대해서는 '주택안정지원'이 50.1%로 가장 많았다. 특히 20대와 30대 80% 이상이 주거정책지원이 필요하다고 답했다. 돌봄서비스 지원이 필요하다고 답한 비율은 13.4%였으나 70세 이상(34.4%)의 수요가 컸다. 심리정서·사회관계망 지원이 필요하다고 답한 비율은 8.6%였고 50대 이상의 수요는 10% 이상이었다.

가장 큰 어려움은 '식사'…여성은 '아플 때 대처' 어려움 호소

1인가구는 전 연령에 걸쳐 '균형잡힌 식사'에 어려움을 느낀다고 호소했다. 여성(38.1%)보다 남성(47.1%)이 더 어렵다고 답했다. 그 다음으로는 ▲아프거나 위급할 때 대처(30.9%) ▲가사 준비(25.0%) ▲경제적 불안(19.5%) ▲외로움(18.3%) 순으로 많았다. 여성(33.6%)이 남성(28.0%)보다 아프거나 위급할 때 대처하는 것이 어렵다고 답한 비율이 더 높았다.

1인가구로 생활하는 주된 이유는 연령에 따라 다르게 나타났다. 20대~40대는 학업이나 취업, 60대 이상은 사별이 많았다. 설문 결과 사유는 ▲학업이나 취업(24.4%) ▲배우자의 사망(23.4%) ▲혼자 살고 싶어서(16.2%) 순으로 많았다.

1인가구로 생활한 평균 기간은 9년11개월, 10~20년 미만 24.8%, 1~3년 미만 18.1%, 5~10년 미만 17.5% 순으로 많았다. 연령대가 높아질수록 1인가구로 생활하는 기간도 늘어났다. 20대는 3년1개월, 40대는 10년6개월, 60대는 12년1개월로 조사됐다.

여성가족부는 급증하는 가족형태와 가치관 변화에 맞춰 가족 형태별 생애주기를 반영한 가족정책을 강화한다는 계획이다. 1인가구 증가에 따른 청년·중장년·고령 등 생애주기별 지원을 확대하고 고독·고립 방지를 위한 사회관계망 지원 사업을 실시하고 가족센터를 단계적으로 확대한다. 가족형태에 따른 정책 사각지대 해소를 위해 '건강가정기본법' 등 관련법 개정도 추진할 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr