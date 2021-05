작년 해외취업상선 선원 평균임금 766만원…전체는 493만원

원양어선은 763만원으로 2위

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난해 한국인 선원 임금이 월평균 493만원인 것으로 나타났다.

해양수산부가 30일 발표한 '2021년 선원통계연보'에 따르면 지난해 한국인 선원의 월평균 임금은 493만원으로 2019년 474만원보다 4% 증가한 것으로 나타났다. 10년 전인 2010년 364만원보다 35.4% 늘었다.

업종별로는 해외취업상선 선원의 월평균 임금이 766만원으로 가장 높았고, 뒤를 이어 원양어선(763만원), 해외취업어선(732만원), 외항선(614만원), 연근해어선(413만원), 내항선(396만원)이 뒤를 이었다.

지난해 우리나라에 취업한 선원은 총 6만340명이었다. 이 중 한국인 선원은 2019년보다 558명 감소한 3만3565명으로 집계됐다. 외국인 선원은 444명 증가한 2만6775명이었다.

업종별 취업 선원 수는 연근해어선이 1만3743명으로 전체 취업 선원의 40.9%를 차지했고, 외항선(8145명·24.3%), 내항선(7915명·23.6%), 해외취업선(2530명·7.5%), 원양어선(1232명·3.7%) 순으로 나타났다.

한국인 선원의 취업연령을 보면 40~50대가 1만3572명으로 전체의 40.4%를 차지했고, 60세 이상(1만3350명·39.8%), 30대 이하(6643명·19.8%) 순으로 조사됐다.

