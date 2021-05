요기요 신입 개발자 공개채용…"업무 노하우 전수, 현업부서 배치"

비대면·블라인드 방식 채용

지원 신청 다음달 13일까지

[아시아경제 김보경 기자] 배달 애플리케이션 요기요를 운영하는 딜리버리히어로(DH) 코리아가 신입 개발자 공개채용 '루키 히어로' 4기를 모집한다.

루키 히어로 4기 채용은 코딩테스트 언어를 기존 파이썬에서 자바까지 확대해 개발자의 채용 범위를 넓혔다. 채용 분야는 백엔드 개발 부문으로, 파이썬·자바 개발 경험과 요기요 서비스에 관심이 있는 개발자라면 누구나 지원 가능하다.

채용 전형은 비대면·블라인드 방식으로 진행하며, 온라인 코딩 테스트와 면접 과정을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다. 모집기간은 다음달 13일까지다. 딜리버리히어로 코리아 채용 페이지에서 이름, 연락처, 이메일 주소만 입력하면 지원이 완료된다. 자세한 사항은 채용 페이지에서 확인 가능하다.

최종 선발자는 7월 입사 예정이다. 1~3기 선배 기수와의 멘토링과 네트워킹 프로그램을 통해 업무 노하우를 전수받을 수 있다. 수습 과정부터 현업부서에 배치돼 경험 중심의 개발 실무를 익히게 된다.

조현준 DH코리아 최고기술책임자(CTO)는 "요기요 R&D 센터는 신입 개발자들이 다양한 경험을 얻어갈 수 있는 기회의 장이 될 수 있을 것"이라며 "빠른 속도로 성장하는 푸드테크 시장에서 함께 도전하고 의미 있는 서비스를 만들어 나갈 인재들의 많은 지원을 기대한다"고 밝혔다.

