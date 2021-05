중국 "부작용 거의 없다" 코로나 백신 접종 독려

당국서 부작용 사례 통계 최초 공개

"2억6500만회 접종 중 3만1434건"

코로나19 백신 접종에 속도를 내는 중국이 백신 부작용 사례가 거의 없는 것으로 확인됐다며 백신 접종을 독려하고 나섰다.

29일 인민일보(人民日報)와 환구시보(環球時報) 등 중국 매체에 따르면 중국 질병통제센터는 지난해 12월 15일부터 지난 4월 30일까지 백신 2억6500만 회를 접종한 결과 부작용 3만1434건이 보고됐다고 밝혔다.

중국 정부가 자국 백신의 부작용 사례를 발표한 것은 이번이 처음이다.

부작용 종류 별로는 발열과 붓기 등 일반 부작용이 82.96%로 가장 많은 가운데 알레르기 등 이상 반응은 17.04%로 집계됐다.

질병통제센터는 10만 회당 11.86회의 부작용이 발생한 셈으로, 이는 2019년 독감 백신 접종 후 보고된 부작용 비율보다 낮다고 설명했다.

중국은 2022년 베이징 동계 올림픽의 성공적인 개최를 위해 올해 말까지 14억 인구의 70∼80%에 백신을 맞혀 집단면역을 달성한다는 목표를 세우고 백신 접종을 추진하고 있다.

최근에는 안후이(安徽)성에 이어 랴오닝(遼寧)성까지 코로나19 신규 확진자가 나오자 자국산 백신 접종을 대대적으로 독려하는 분위기다.

한편 중국 국가위생건강위원회(국가위건위)는 지난 27일까지 5억8천436만 회의 백신 접종이 이뤄졌다고 밝혔다.

