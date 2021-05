“공동프로젝트 하면서 일자리 쑥쑥 늘리자” 동명대, 15개 기업과 일자리·기술과제 추진 협약

신동석 LINC+사업단장 “산학연계 통해 일자리와 동반성장 시너지 창출”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 전호환)가 일자리를 늘리고 산학 협력 과제들을 수행하기 위해 15개 기업 파트너와 공동 프로젝트를 진행한다.

동명대 측은 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단(단장 신동석)이 주도하고 기업 파트너는 산학공동기술개발과제에 참여한 15곳이다.

이들 파트너는 지난 28일 동명대 중앙도서관에서 지역 일자리 창출과 사업단의 프로그램 참여 활성화를 추진하는 협약을 했다.

▲산학협력 강화 네트워크 구축 ▲대학보유기술 이전 및 사업화 지원 ▲기술개발과제 및 기술경영지도 지원 ▲산업체재직자교육 지원 및 온라인 교육 ▲창업동아리 지도 및 자문 ▲현장실습, 인턴십 등 지역 청년일자리 창출을 위한 인적·물적 교류 등이 이들의 프로젝트이다.

협약식에선 LINC+사업단 프로그램 소개, 산학공동기술개발과제 참여기업 협약체결, 지역 일자리 창출 및 사업단 프로그램 참여 활성화를 위한 간담회가 진행됐다.

㈜대성종합열처리 박종규 대표이사, ㈜아산정밀 전태구 대표이사, 영풍산업 김수용 대표, ㈜제이엘유 김기수 대표이사, ㈜기원솔루텍 문동철 대표이사, 성보전기공업㈜ 배영호 대표이사, 네이처디자인 김형식 대표, 로망띠끄 이성희 대표, 선진B&T 김주용 대표, ㈜늘푸른정보기술 원덕희 대표이사, ㈜글로브임펙트 조중호 대표이사, 커스텀팩토리 김보라 대표이사, ㈜중앙카프링 이률 전무, 엠제이테크놀러지㈜ 김규태 팀장, ㈜다된다 손정관 과장 등 20여명이 참여했다.

동명대에서는 신동석 단장, 김상길 R&BD센터장 등이 함께했다.

신동석 단장은 “LINC+사업단과 산학공동기술개발과제 참여기업 간 산학연계를 통해 지역일자리와 지역사회 동반성장 시너지 창출에 기여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

