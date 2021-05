백신 1차 접종 500만명 돌파…인구 10.2%

2차 접종은 6만3876명 증가

누적 213만…인구대비 4.2%

국내 코로나19 백신 1차 접종자가 28일 하루에 50만명 넘게 늘었다.

29일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 1차 신규 접종자는 54만2227명이다.

27일 65만7192명에 이어 이틀 연속 대규모로 1차 접종을 받았다. 이틀간 1차 접종자는 119만9419명이다.

최근 정부가 직계약한 아스트라제네카(AZ) 백신 물량이 속속 도착한 가운데 만 65∼74세 일반인 등의 접종이 본격화해 접종 속도가 빨라진 것으로 보인다.

신규 1차 접종자의 대다수인 46만5766명은 아스트라제네카 백신을 맞았고, 나머지 7만1461명은 화이자 백신 접종자다.

누적 1차 접종자는 523만3963명으로 집계됐다. 전체 인구(작년 12월 기준 5천134만9천116명) 대비 1차 접종률은 10.2%다.

이 가운데 아스트라제네카 백신 접종자가 311만8326명, 화이자 백신 접종자가 211만5637명이다.

2차 접종 완료자는 6만3876명 추가됐다. 이 중 아스트라제네카 백신 접종자는 5만2294명, 화이자 백신 접종자는 1만1582명이다.

누적 2차 접종 완료자는 213만3720명으로, 인구 대비 4.2% 수준이다.

백신별로는 163만6617명이 화이자, 49만7103명이 아스트라제네카 2차 접종을 마쳤다.

아스트라제네카 백신은 접종 대상자(799만5931명)의 39.0%가 1차 접종을 마쳤고, 2차 접종률은 6.2%다.

화이자 백신의 대상자(372만7173명) 대비 접종률은 1차 56.8%, 2차 43.9%다.

국내 1·2차 접종자 전체를 합산 반영한 누계 접종 건수는 736만7683건이다.

국내에서는 아스트라제네카, 화이자 백신으로 예방접종이 순차적으로 이뤄지고 있다.

두 백신 모두 2차례 접종이 필요하다. 아스트라제네카 백신은 11∼12주, 화이자 백신은 3주 간격으로 2차 접종이 권고된다.

다음 달 7일부터는 60∼64세 고령층과 30세 이상 유치원·어린이집·초등학교 저학년(1∼2학년) 교사 및 돌봄인력에 대한 접종이 진행된다.

접종 대상자는 온라인 사전예약 시스템이나 질병관리청 콜센터(☎1339), 각 지자체 상담 전화로 다음 달 3일까지 예약할 수 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr