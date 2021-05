양시헌 민동포럼 회장 국회 입법정책연구회 수석 부회장 임명

양시헌 수석부회장, 류길호 사무총장 등 집행부 임명

[아시아경제 박종일 기자]양시헌 국회민주보좌진동우회(민동포럼) 회장이 국회 입법정책연구회(회장 윤호중 더불어민주당 원내대표. 국회운영위원장) 수석부회장으로 임명받았다.

또 류길호 전 국민의힘 보좌진협의회장이 사무총장에 발탁됐다.

국회 입법정책연구회(회장 윤호중)는 28일 국회 소통관 사무실에서 임명장 수여식을 갖고 제10대 집행부 및 운영위원회를 구성했다.

국회 입법정책연구회는 1995년 대한민국보좌관회로 출범, 현재는 전.현직 여당과 야당 국회 보좌진을 망라한 유일한 단체로 국회 의정활동 지원과 정책연구, 보좌진 위상강화 등을 주요 업무로 하며 정당과 의회민주주의 발전에 기여를 하고 있다는 평을 받고 있다.

보좌진 출신 현직 여당 국회의원이 회장을 맡는 관례에 따라 더불어민주당 원내대표이자 국회 운영위원장인 윤호중 의원이 지난해 12월21일 세 번째 선출돼 8.9대에 이어 현재 제10대 회장을 맡고 있다.

사무실은 국회 소통관 내에 두고 있으며 그간 코로나방역, 재보선과 각 당의 전당대회 일정 등을 고려해 집행부 구성을 미뤄왔다.

윤호중 회장은 또 집행부와 여.야 각 6인씩 12인의 운영위원을 임명했다.

윤 회장은 인사말에서 “전임 홍성권 수석부회장의 노고에 감사드린다. 국회를 이끌어 가는 보좌진들이 정책으로 경쟁, 서로에 대해 존중하는 문화가 생길 수 있도록 국회의 전통과 문화를 만들어주기 바란다. 보좌진의 역량이 국회의 역량이며, 보좌진의 모습이 우리 국회의 모습이다. 새로 구성된 집행부와 함께 국회의 발전, 입법정책연구회의 발전을 위해 열심히 노력하겠다”고 말했다.

이날 구성된 국회 입법정책연구회의 집행부와 운영위원은 다음과 같다.

▲수석부회장 : 양시헌 (국회민주보좌진동우회장) ▲사무총장 : 류길호 (전, 국민의힘 보좌진협의회장) ▲정책연구소장 : 조요한 (전, 이해찬 당대표실 부실장) ▲이성권 (전, 자유한국당 당무감사위 부위원장) ▲사무부총장 : 송규홍 (윤이상평화재단 사무처장) ▲김태훈 (전, 국민의힘 보좌진협의회장) ▲대외협력처장 : 김종규 (전, 이만섭,황낙주 국회의장 비서관) ▲상임부회장 겸 운영위원: 기원일 (한국민주정치연구원장), 김삼용(전, 국회민주보좌진동우회 수석부회장), 류대윤(전, 노웅래의원 보좌관), 윤희식 (더불어민주당 전국장애인위원장), 이현주(김홍일의원 보좌관), 한상범(더불어민주당 보좌진협의회장),권통일(권성동의원 보좌관), 김진권(법무법인 지평 변호사), 박준수(국민의힘 보좌진협의회장), 이동근(전, 한국전력기술 상임감사), 이성환(전, 제주국제자유도시개발센터 상임감사), 이종태(이영의원 보좌관)

