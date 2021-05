마제스티, 서브라임 50주년 에디션 ‘최고의 럭셔리 골프채’

‘최고의 럭셔리 골프채’.

마제스티가 6월 최상위 프리미엄 브랜드인 서브라임(MAJESTY SUBLIME) 50주년 기념 모델을 출시한다. 드라이버(사진)는 3D 웨이브 페이스(3D WAVE FACE) 디자인과 트리플 카본 구조가 핵심이다. 이상적인 헤드 무게 분포와 강력한 반발력을 제공하는 동력이다. CNT 카본과 다이아몬드 테일(DIAMOND TAIL)를 적용해 관성모멘트(MOI)와 무게중심 사이의 균형을 완벽하게 맞췄다.

페어웨이우드는 통합 텅스텐 웨이트를 사용해 헤드 무게의 57%를 솔 부분에 배치했다. 무게 중심을 크게 낮춰 높은 탄도각을 실현했다. 아이언은 더 큰 스윗 스폿을 만들어 안정적이고 압도적인 비거리를 이끈다. DLC(diamond-like-carbon) 공법으로 내구성과 아름다운 광택을 재현했다. 퍼터는 블레이드와 말렛 2종이다. 직진성이 좋고, 세밀한 타격이 가능하다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.