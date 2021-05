[아시아경제 황윤주 기자] 식품의약품안전처는 한국유나이티드제약이 신청한 코로나19 치료제 후보물질 'UI030'(성분명 부데소니드·아포르모테롤)의 유효성과 안전성을 탐색적으로 평가하기 위한 임상 2상 시험계획을 승인했다고 28일 밝혔다.

이로써 현재 국내에서 코로나19 치료제로 임상시험계획을 승인받아 개발되는 제품은 12개 성분 14개 품목으로 늘었다.

UI030은 천식 치료제로도 개발 중인 제품으로, 한국유나이티드제약은 국내에서 건강한 사람에 이 약물을 투여해 임상 1상 시험을 실시했다.

이번 임상 2상 승인에 따라 회사는 항염증 작용과 기관지 확장 작용이 코로나19 환자에 대한 치료 효과가 있는지 탐색한다.

