'차이나타운' 국민청원 답한 靑…"지자체 사업, 국가브랜드 기여해야"

[아시아경제 이지은 기자] '차이나타운' 논란을 불러일으킨 강원도 한중문화타운 철회 청원과 관련, 청와대가 "지자체 사업은 한국이라는 국가브랜드를 높이는 데 기여해야 할 것"이라고 밝혔다.

청와대는 28일 '강원도 한중문화타운 철회' 관련 국민청원 2건에 이같이 답변했다.

67만명의 국민이 동의한 이 청원은 강원도 한중문화타운이 '차이나타운'이라며 반대 뜻을 밝혔고, '춘천 중도선사 유적지에 외국인을 위한 호텔을 건설하는 것도 반대'한다고 주장했다.

청와대는 "지자체가 추진하는 다양한 관광 개발 사업들은 궁극적으로 한국 문화의 우수성을 알리고 한국이라는 국가브랜드를 높이는 데 기여해야 할 것"이라며 "창의적으로 다양한 아이디어를 모색하되 목적에 맞게 사업이 구상되고 있는지, 현실 구현 가능성이 있는지 등에 대해 정부도 면밀히 살펴보겠다"고 밝혔다.

그러면서도 지난 4월 민간 사업자가 사업 재검토를 밝히며 사업이 무산된 점과 한중문화타운이 '차이나타운이 아니라 한국과 중국의 전통과 현대 문화적인 요소를 테마로 한 테마형 관광단지'라는 사업자 측의 해명을 덧붙였다.

또 청원에서 등장했던 '강원도 땅을 중국에 넘긴다', '중도 유적지 호텔 건설', '혈세 1조 투입' 등의 주장에 대해서도 강원도청이 '사실과 다르다'고 밝혔다는 점을 강조했다.

