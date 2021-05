거창군 전통시장 내 통합정신건강 사업 … 마음 쉼터 운영

당신의 마음에도 ‘쉼’이 필요하다면 언제든 쉬어가세요



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 거창 전통시장 내 시장번영회 사무실에서 지역주민을 대상으로 통합정신 건강사업의 일환인 ‘마음 쉼, 터’를 운영한다고 28일 밝혔다.

지금까지는 정신질환자와 고위험군의 정신과적 치료에 정신 건강서비스 제공의 초점을 맞췄다면, 이제는 전 군민을 대상으로 정신 건강서비스가 필요한 적절한 시점에 개입하여 질환 이행을 막고 정신건강을 증진하겠다는 취지이다.

운영 기간은 31일부터 12월 31일(매주 월, 수요일 오후 2시∼5시)까지며 ▲스트레스 및 우울 선별검사 ▲검사 결과 개별상담 ▲힐링 존 체험(부채 만들기, 인공지능 명상) ▲혈압·혈당·혈중지질 측정(심뇌혈관질환 예방관리사업 연계) ▲고위험군 정신건강복지센터 등록 및 프로그램 연계 ▲정신의료기관 치료 유도 등이 주 운영 내용이다.

또한 7월부터는 무인 정신 건강검진기를 설치해 정신 건강서비스 이용 문턱을 낮추고 누구나 쉽고 간편하게 정신건강 자가검진이 가능하도록 운영할 예정이다.

구인모 거창군수는 “요즘 코로나19 장기화로 우울감, 스트레스를 호소하는 군민들이 많은 것으로 안다”며 “마음이 지칠 때 전통시장 내 마음 쉼터에 오셔서 고민도 털어놓고 장도 보며 스트레스를 해소할 수 있는 시간이 됐으면 한다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr