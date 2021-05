임성훈 대구은행장, 탈(脫)플라스틱 실천 ‘고고 챌린지’ 동참

올해 환경부가 주관하고 있는 ‘고고챌린지’ 캠페인

[아시아경제 박선미 기자] 임성훈 DGB대구은행장은 생활 속에서 플라스틱 사용을 줄이고 대체하는 탈(脫) 플라스틱 실천 운동 캠페인 ‘고고챌린지’에 참여하고 다음 릴레이 주자로 김한식 대구·경북지방중소벤처기업청장, 김세환 경북신용보증재단 이사장을 지명했다고 28일 밝혔다.

‘고고챌린지’는 올해 환경부가 주관하고 있는 캠페인이다. 플라스틱을 줄이기 위해 하지 말아야 할 한 가지를 거부하 ‘고’, 해야할 한가지를 실천하 ‘고’의 의미를 담은 캠페인 명이다.

박판우 대구교육대학교 총장의 지명으로 이번 챌린지에 참가하게 된 임 행장은 캠페인 참여와 관련해 소셜네트워크서비스(SNS)에 업로드하며 캠페인 취지를 알리고 홍보에 힘썼다.

특히 임 행장은 지난 3월부터 임직원들의 적극적 ESG 경영 인식 조성을 위해 그룹 차원에서 실시하고 있는 ‘DGB는 ESG를 위해 애(E)·쓰(S)·지(G)’ 경영 캠페인에 참여, 개인 SNS계정에 관련 활동을 홍보해 친환경 행보에 나서고 있다. 임 행장은 “지역 대표기업으로 사회적 공감대 및 환기가 필요한 공익적 목적의 릴레이 행사에 참여해 좋은 취지를 널리 알리고자 한다"며 "적극적인 홍보 및 행동으로 ESG경영에 힘쓰겠다”고 말했다.

