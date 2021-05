[아시아경제 이지은 기자] 윤난실 신임 제도개혁비서관은 1965년생으로 광주여고를 거쳐 광주교육대 사회학과를 중퇴했으며, 한국방송통신대 행정학과, 전남대 일반행정학 석사 학위를 취득했다.

광주광역시의회 비례의원 출신으로 광주광역시 광산구 공익활동지원센터장, 지혜학교 이사장 등을 역임했으며 정치발전연구소 이사, 경상남도 사회혁신추진단장을 역임 중이었다.

청와대는 "신임 윤 비서관은 그간 사회활동에 앞장선 사회운동가였으며, 경남도청의 굵직한 혁신사업을 주도한 바 있어, 지자체에서의 사회활동과 혁신업무 경험을 바탕으로 정부와 사회 혁신에 기여할 것"이라고 밝혔다.

