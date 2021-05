‘바다의 날’ 열렸다 … 부산시, 바다 주간 5월28일~6월5일 기념행사

“해상왕 장보고 청해진 설치 기념일 5월31일”



제26회 다양한 행사, 해양산업·수산산업 논의



다대포·강서구 해안 해양정화 활동, 문예대회도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘바다의 날’을 아시나요?

부산시는 오는 31일 ‘제26회 바다의 날’을 맞아 28일부터 6월 5일까지 ‘바다주간’으로 정해 다양한 행사를 연다.

바다의 날은 5월 31일로, 828년 통일신라시대 해상왕 장보고가 청해진을 설치했던 날을 기념하는 날이다.

1994년 11월 ‘유엔 해양법 협약’을 계기로 해양을 둘러싼 국제환경이 급변하자 해양환경에 능동적 대응하고, 해양수산 분야 신산업의 경쟁력을 강화하기 위해 1996년 제정됐다.

부산시는 해양수도로서 변화하는 해양환경에 선제적으로 대응하는 토대를 마련하기 위해 매년 바다의 날을 전후해 바다주간을 운영하고 있다.

올해는 ▲해양산업생태계 리더 서밋 ▲웹기반 부산해양콘퍼런스 ▲해양수산 비상경제대책회의 ▲해양수산분야 정책고문 위촉식과 ▲구·군에서 추진하는 해양 정화 활동을 비롯해 ▲부산항발전협의회에서는 해양국가 국민토론회를, ▲바다와 강살리기 운동본부에서는 전국웅변대회·전국글짓기대회·바다사랑 전국 미술대회·전국 동화구연대회·전국 시 낭송 대회 등 다채롭게 행사를 펼친다.

행사는 코로나19 방역수칙을 엄격히 지켜 온·오프라인으로 진행될 예정이다.

박형준 부산시장은 “제26회 바다의 날을 맞아 시민이 바다의 소중함을 되새기는 한 주가 되길 바란다”라며 “해양수도로서 부산의 위상을 드높이고, 무한한 가능성을 가지고 있는 해양환경 변화에 적극적으로 대응할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

정부에서 추진하는 ‘바다의 날 기념식’은 오는 6월 4일 오전 11시에 경남 거제시 지세포 해양공원에서 개최될 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr