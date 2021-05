NH농협금융-아문디, 파트너십 및 ESG 투자협력 강화

[아시아경제 성기호 기자]손병환 NH농협금융지주 회장이 프랑스 아문디사와 최고경영자(CEO) 화상회의를 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 투자협력에 대해서 논의했다. 또 아문디 신임 회장 선임 축하 인사도 건넸다.

28일 농협금융에 따르면 아문디는 지난 10일 주주총회를 통해 이브 페리에 회장 후임으로 발레리 보드송을 신임 회장으로 선임했다. 아문디는 NH-아문디자산운용의 2대 주주이며, 2003년 합작 이후 농협금융과 아문디는 굳건한 협력과 주기적인 소통을 강화하고 있다.

특히, 전날 열린 간담회에서는 아문디 출범 이후 11년간 회장직을 역임했던 이브 페리에 전 회장도 참석해 인사를 나눴다. 손 회장은 이브 페리에 회장의 업적을 높이 평가하며, 농협금융과의 협력 등 그동안의 노고에 감사를 전했다. 이브 페리에 전 회장과 손 회장은 2019년 농협금융-아문디 간의 주주간계약서 개정을 위해 프랑스와 한국에서 여러차례 만났던 특별한 인연을 가지고 있다.

손 회장은 발레리 보드송 회장에게 앞으로의 아문디의 발전에 대한 기대를 나타내며 신임회장 선임을 축하했다. 또한, NH-아문디자산운용에 대한 지속적인 관심과 지원을 부탁했다. 무엇보다도 ESG 선도사인 아문디의 ESG 투자 전문성을 NH-아문디자산운용 뿐만 아니라 농협금융 계열사에도 이식할 수 있는 방안에 대해 논의했다. 주주간 파트너십 강화 차원에서 ESG투자도 적극 협력하기로 했다. 아문디는 ESG 펀드 수탁고 유럽 1위이며, 파리기후협정을 준수하는 첫 ETF 운용사로 선정 된 바 있다.

이에 따라 향후 농협금융과 아문디는 기후위험을 대비하는 아문디의 ‘기후변화 투자 프레임워크’ 등 선진화된 ESG투자 프로세스와 노하우를 전수받을 수 있는 구체적인 방안에 대해 심도 있게 논의할 예정이다.

아문디는 지난해 3월 NH-아문디자산운용에 ESG 화상교육을 진행했고, 이를 바탕으로 NH-아문디자산운용은 '100년 기업 그린 코리아' ESG 펀드를 성공적으로 출시, 높은 수익률을 달성하는 등 ESG 주식형 펀드 설정액 1위를 기록한 바 있다.

