성남시, 코로나 피해 '여행사·노래방'에 최대 150만원 지원

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 코로나19로 피해를 본 여행사와 노래연습장에 각 100만원, 150만원의 경영 안정비를 현금 지원한다.

성남시는 이를 위해 자체 예산으로 '성남형 4차 연대안전기금' 9억4950만원을 확보했다고 28일 밝혔다. 현재 성남지역 여행사는 210곳이다.

정부 지원을 제외하고 여행사에 대해 지방자치단체가 자체 지원하는 것은 성남시가 최초다. 코로나19 장기화로 어려움이 가중된 업계 현실을 고려한 조치라는 게 시의 설명이다.

다만 보증보험에 가입하지 않은 여행사는 지원 대상에서 제외하기로 했다.

노래연습장은 지난 4월 12일부터 5월 2일까지 3주간 집합금지 행정명령이 내려진 493곳이다. 시는 앞서 노래연습장을 매개로 한 확진자가 늘어 이들 노래연습장에 3주간 집합금지 명령을 내렸다.

감염병예방법 위반으로 적발된 내용이 확인되면 이번 지원 대상에서 제외한다.

코로나19 경영안정비 신청은 다음 달 1일부터 25일까지 성남시청 홈페이지(시민참여→ 온라인 신청)를 통해 이뤄진다.

시는 자격 심사 뒤 차례로 사업주 계좌로 현금을 이체한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr