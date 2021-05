[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 27일 서강동 주민센터에서 서울복합화력발전소 내 주민편익시설 건립 주민설명회를 가졌다.

이번 주민설명회는 주민편익시설 건립 추진 방안 등을 설명, 주민의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

