KDI 신임 원장에 홍장표…'소득주도성장' 설계자

[세종=아시아경제 김현정 기자] 국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)의 새 수장으로 홍장표 부경대 경제학부 교수가 임명됐다. 홍 신임 원장은 문재인 정부 첫 청와대 경제수석을 지냈고, 소득주도성장특별위원회 위원장을 역임한 바 있는 인물이다.

27일 국무총리 산하 경제·인문사회연구회는 제303차 임시이사회를 열고 제16대 KDI 원장으로 홍 교수를 선임·임명했다고 밝혔다. 신임 원장의 임기는 3년이다.

1960년생인 홍 교수는 대구에서 태어나 달성고를 나왔다. 서울대 경제학과를 졸업하고 서울대 경제학 석·박사 학위를 취득했다. 2003~2004년 대통령 자문정책기획위원을 지냈고, 2014~2015년 한국경제발전학회장을 역임했다. 2011년부터는 부경대 경제학과 교수로 재직 중이며, 인문사회과학대학 학장을 지냈다.

