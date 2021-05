[종합]이준석 "탐욕스러운 선배들 심판"…나경원 "섬뜩한 표현"·주호영 "참담"

이준석 "구태로 회귀하려는 분들, 심판받을 것"

나경원 "특정 인물 적대시하는 것, 바람직하지 않아"

주호영 "심판 대상, 文 정권"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 당권 주자들 간의 설전이 연일 이어지고 있는 가운데 27일 이준석 전 최고위원이 나경원·주호영 전 원내대표를 겨냥해 "탐욕스러운 선배들"이라고 직격했다. 그러자 나 전 원내대표는 "듣기 섬뜩하다"라고 했고, 주 전 원내대표 또한 "참담함을 느낀다"고 맞받아쳤다.

이 전 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "지난 서울시장 선거에서 오세훈 캠프에 있으면서 언젠가는 심판하겠다고 뼈저리게 느낀 게 있다"라고 말문을 열었다.

그는 "당의 후보가 선출된 뒤에도 자신의 이해관계에 따라 당 밖의 사람들에게 줄 서서 부족함이 없던 우리 당의 후보를 흔들어댔던 사람들, 존경받지 못할 탐욕스러운 선배들의 모습이었다"고 비판했다.

이어 "이제 미래와 개혁을 주제로 치러지던 전당대회를 계파니 조직이니 당직 나눠 먹기라는 구태로 회귀시키려는 분들, 크게 심판받을 것이고 반면교사의 사례로 오래 기억될 것"이라며 "저는 꾸준히 비전을 가지고 승부하겠다"고 강조했다.

일각에서는 이 전 최고위원의 이 같은 발언이 나경원·주호영 전 원내대표를 겨냥한 것이라는 추측이 나왔다. 이들은 최근 대권주자인 유승민 전 국민의힘 의원과 친한 이 전 최고위원을 '유승민계'로 규정하며, 대선 경선 과정에서 불공정 시비가 불거질 수 있다고 지적한 바 있다.

이 전 최고위원의 이 같은 발언에 나 전 원내대표는 "섬뜩하다"고 맞받아쳤다. 그는 자신의 페이스북을 통해 "야권 대통합을 통한 정권교체라는 최우선 과제를 해내야 할 당 대표를 뽑는 전당대회"라며 "어느 후보도, 특정 인물을 적대시하고 '청산'의 대상으로 지목하는 것은 바람직하지 않다"고 꼬집었다.

이어 "심판의 대상은 독선과 무능으로 국민을 힘들게 하고 있는 문재인 정권"이라며 "이번 전당대회는 분열이 아닌 통합을 향해 나가야 한다"고 했다.

또 나 전 원내대표는 "저는 당 대표가 되어도 이른바 '유승민계'와 공존할 것이고, 유승민 전 의원도 한 명의 대선주자로서 공정하게 경쟁하실 수 있도록 배려할 것"이라며 "당연히 이준석 후보도 뜻을 함께해야 할 동지이자 중요한 우리 당의 자원"이라고 강조했다.

그러면서 그는 "이준석 후보의 오늘 발언은, 쇄신에 대한 강한 의지의 표현으로 받아들이겠다"라며 "그러나 부탁한다. 듣기에 섬뜩한 이런 표현들이 더 갈등의 골을 깊게 만들 수 있다. 통합이 아니라 분열로 가는 원인이 될 수 있다"고 했다.

아울러 나 전 원내대표는 "이번 전당대회에서 우리가 반드시 지켜야 할 통합의 가치와는 거리가 멀다. 누가 당 대표가 되든, 우리는 함께 가야 한다"고 했다.

그런가 하면 주 전 원내대표 또한 "'언젠가 심판하겠다'라는 이 악담이 우리 내부로부터 나온다는 것에 당의 일원으로 참담함을 느낀다"고 지적했다.

그는 자신의 페이스북을 통해 "'영남배제론', '세대교체론', '계파부활론'에 이어 이제는 '심판론'"이라며 "나만 선하다, 나만 옳다, 나 이외에는 악이다. 너희들은 적폐다. 청산하겠다. 지난 4년간 지겹게 들은 이야기다. 바로 문재인 정권이 우리를, 그리고 국민을 겁박해온 말들"이라고 했다.

이어 "심판의 주체는 국민이다. 심판의 대상은 문재인 정권"이라며 "이 목적의식을 잃는 순간, 우리는 역사의 죄인이 된다"고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr