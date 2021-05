서금원, ‘제5회 미래 행복 대상’서 여성가족부 장관상 수상

[아시아경제 송승섭 기자]서민금융진흥원이 27일 ‘제5회 미래 행복 대상’ 시상식에서 여성가족부 장관상을 받았다.

해당 시상식은 생활 안전 환경을 개선하거나 국민건강에 기여하는 등 사회 전반에 공헌한 기관과 서금원은 ‘행복한 여성’ 부문에서 수상했다.

서금원은 그간 성차별 없는 승진·채용제도를 운영했고, 여성 직원 비율도 꾸준히 증가했다는 설명이다. 서금원의 여성 직원 비율은 지난해 말 44.8%로 2년 전보다 4.6%포인트 늘었다. 여성 관리자 비율은 지난달 기준 31.4%로 고용노동부가 지난해 11월 발표한 공공기관 평균(20.7%)보다 10.7%포인트 높다.

이외에도 서금원은 임산부를 위해 1일 2시간 범위에서 휴식, 병원 진료 등을 할 수 있는 ‘모성보호시간’을 운영 중이다. 만 5세 이하 어린 자녀가 있는 직원은 성별을 불문하고 1일 최대 2시간의 육아시간을 부여하는 제도도 있다.

이계문 원장은 “성평등을 실현하고 일과 가정의 양립을 통해 의미 있는 상을 받았다”며 “앞으로도 임직원이 균형 있는 회사생활을 통해 최선의 고객 서비스를 제공하게끔 노력하겠다”고 강조했다.

