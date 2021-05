인천 남동다목적실내체육관에 내달 1일부터 백신접종센터 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 남동구가 코로나19 종식을 위한 하반기 대규모 백신 접종에 대비해 다음 달 1일부터 제2예방접종센터를 운영한다.

구는 지난달 길병원 내 유휴건물에 제1예방접종센터를 설치한데 이어 남동구 수산동에 위치한 남동다목적실내체육관에 제2예방접종센터 설치했다고 27일 밝혔다.

제2접종센터는 월~금요일 오전 8시부터 오후 5시까지 운영하며 의사(4명)와 간호사(8명), 행정인력을 포함해 모두 38명이 상시 근무한다.

백신 전용 초저온냉동고와 무정전 전원장치를 비롯해 제1접종센터와 마찬가지로 백신 오염 방지를 위한 무균작업실험대(클린벤치)도 도입했다.

이에 따라 구는 다음 달 1일부터 제1접종센터는 구월·간석권역, 제2접종센터는 만수·논현서창 등 기타권역으로 나눠 운영하한다. 접종 예약시 각 동에서 권역별로 센터를 배정한다.

두 곳 모두 접종 백신은 화이자로 동일하며, 현재 접종 중인 75세 이상 어르신과 만18세~30세 미만 경찰, 소방 등 사회필수인력이 우선 대상이다.

현재 제1접종센터의 하루 평균 접종 인원은 900명으로, 26일 기준 제1접종센터를 통한 1·2차 접종자는 모두 9300여 명이다.

구는 하루에 750명까지 가능한 제2접종센터가 운영되면 최대 접종 가능 인원이 1650명으로 늘어나 대규모 접종이 가능해질 것으로 전망했다.

이강호 남동구청장은 "백신 접종 규모가 커지고 장기화하면서 의료 인력의 부담을 줄이고 신속한 접종 인프라를 구축할 필요성이 높아진 상황"이라며 "권역별 예방접종센터는 예상치 못한 수급 상황에 즉각 대비할 수 있을 뿐만 아니라 구민의 안전하고 신속한 백신 접종에 큰 역할을 할 것"이라고 말했다.

