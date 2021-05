엔씨, 유·무료 결합 아이템 확률까지 모두 공개

[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 캡슐형·강화형·합성형 등 모든 유료 콘텐츠의 확률을 공개한다.

엔씨는 27일 "3분기부터 모든 게임에 순차적으로 한국게임산업협회의 자율규제 강령 개정안을 적용한다"고 밝혔다.

한국게임산업협회는 이날 확률 공개 범위 확대를 주요 내용으로 하는 자율규제 강령 개정안을 발표했다.

개정안은 확률형아이템 적용대상의 범위 확대·강화, 확률정보 표시방법 다각화 등의 내용을 담고 있다. 개정안은 12월1일부터 시행된다.

개정안에 따르면 확률형 콘텐츠 대상을 캡슐형·강화형·합성형 콘텐츠로 확대했다. 유료와 무료 요소가 결합된 경우 개별 확률을 이용자가 명확하게 인지할 수 있는 방식으로 공개해야 한다.

강신철 한국게임산업협회장은 "이번 강령 개정은 자율규제 준수 기반을 넓힌다는 의지를 갖고 자율규제 대상 범위 확대와 확률 정보 공개 수준 강화에 초점을 맞췄다"며 "모든 참여사들이 엄중한 책임감으로 자율규제 강령을 준수하는 것은 물론, 건강한 게임문화 조성에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr