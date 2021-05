[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부 특수대응단이 여름철 수난사고 대비 급류구조 훈련을 실시했다.

특수대응단은 지난 24일부터 27일까지 여름철 집중호우와 레저인구 증가로 다양해지는 수난사고에 전문적으로 대응하기 위해 '소방관서 순회 급류구조 교육훈련'을 진행했다고 밝혔다.

이번 훈련은 '급류사고 전문과정'을 이수한 특수대응단 교관단 6명이 광주ㆍ광명ㆍ화성ㆍ이천 등 경기남부 지역 중심소방서를 순회하며 소방서 구조대원 116명에게 구조기술 공유를 목적으로 기획됐다.

훈련은 ▲급류구조 분야의 이해 및 구조체계 숙지 ▲상황별 급류구조 장비의 선택과 사용법 ▲장비 숙달 순으로 진행됐다.

임상기 특수대응단 특수구조3팀장은 "날로 다양해지고 대형화되는 수난사고에 전문적으로 대응하는데 초점을 두고 훈련이 진행됐다"고 설명했다.

