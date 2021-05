소방 활동 빅데이터 분석으로 미리 보는 안전한 경남

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남소방본부는 소방 빅데이터 계를 신설해 최근 5년간의 소방 활동 사례를 데이터에 기반한 안전 정보를 도민에게 제공하겠다고 27일 밝혔다.

도 소방본부는 지난해 7월 조직 개편으로 빅데이터 계를 신설해 데이터 중심의 소방 정책 운용에 역량을 강화하고 있다.

주요 성과는 생활안전 출동 빅데이터 분석, 긴급차량 우선 신호시스템 입지요건 분석, 119 출동 프로세스 분석 등이며 최근에는 경남형 산악안전 지도를 제작했다.

올해 6월부터는 최근 5년간 소방 활동을 종합 분석해 월별 주요 사건 사고와 안전 취약 요인을 도민에게 제공한다.

도 출동 통계에 따르면 6월은 월평균 화재 발생 건수 245건보다 8건이 적은 237건의 화재가 발생했다. 이는 따뜻해진 날씨로 전열 기구 등의 사용이 감소한 원인으로 분석된다.

하지만 선풍기와 에어컨 등 냉방기구의 화재는 전월 3건 대비, 6건이 발생하는 등 증가하는 추세이며 7월에는 33%의 증가율이 보인다.

6월은 구조 출동은 월평균 1550건보다 27건이 많은 1577건이, 구급 출동은 월평균 1만856건보다 167건이 1만1023건이 발생했다.

이는 봄에서 여름으로 바뀌면서 야외 활동에 따른 부상(열상, 찰과상) 및 온열 손상 환자가 증가하는 것으로 분석된다.

6월에 가장 급증하는 출동은 생활 안전 출동이었다. 벌집 제거 등 생활안전 출동은 전월 256건 대비 37.6%가 증가한 666건이 발생했다. 이는 벌들의 활동과 사람의 야외활동 행동반경이 중첩되면서 증가하는 것으로 분석됐다.

도 소방본부 관계자는 "도민의 안전 수요에 발맞추어 예방과 사례 중심의 안전 정보를 제공해 안전의식과 문화를 도내에 조성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

