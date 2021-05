라인-누리플렉스, 중남미·아프리카 '디지털 화폐' 플랫폼 구축

[아시아경제 부애리 기자] 네이버 관계사 라인플러스가 글로벌 블록체인 결제 플랫폼 업체 누리플렉스와 중남미·아프리카 지역 디지털 화폐(CBDC) 플랫폼 사업 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

라인은 누리플렉스와 함께 라인 블록체인을 기반으로 중남미·아프리카 지역에 CBDC 블록체인 플랫폼을 제공한다는 목표로 한다.

각 나라마다 정책과 금융환경에 맞는 맞춤형 CBDC 블록체인 플랫폼을 개발해 관심 있는 중앙은행에 공급할 예정이다.

누리플렉스 그룹은 대용량 데이터 처리 소프트웨어 플랫폼을 전 세계의 전력회사에 제공하고 있는 글로벌 리더로, 현재 카메룬 국가건강보험시스템의 핵심 기술파트너로 참여하고 있다.

이홍규 라인 블록체인 랩 리드는 "누리플렉스의 중남미·아프리카 지역 비즈니스 경험과 라인의 블록체인 기술을 결합해 해당 지역에 CBDC를 통한 금융산업 혁신을 일으키길 희망한다"라고 말했다.

한편 라인은 각 중앙은행의 CBDC 사업이 요구하는 거래를 확정 시키는 데 필요한 결제 완결성, 많은 결제량을 빠르게 처리할 수 있는 속도와 확장성을 제공하는 자체 블록체인 기술을 보유하고 있다. 일본, 대만, 태국 등 글로벌에서 결제·핀테크 서비스를 운영하고 있다.

