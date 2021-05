코리아센터 메이크샵, 스마트 정기배송 서비스 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터의 메이크샵 플랫폼이 스마트 정기배송 서비스를 오픈했다고 27일 밝혔다.

스마트 정기배송은 고객이 배송주기와 요일을 설정하고 결제카드를 등록하면 재 주문의 번거로움없이 정기적으로 상품을 배송 받을 수 있는 서비스다. 또한 정기배송 건너뛰기 기능, 쿠폰과 적립금 자동적용 설정 기능, 정기배송에 대한 SMS 알림톡 템플릿을 제공해 고객과 쇼핑몰 간에 원활한 소통을 돕는다.

특히 쇼핑몰 고객과 운영자 모두 이번 메이크샵 스마트 정기배송 서비스를 잘 활용하면 모두가 이익을 볼 수 있다. 고객은 주기적으로 필요한 상품을 구매할 수 있게 돼 알뜰한 쇼핑을 할 수 있고 원하는 주기에 필요한 상품을 배송 받을 수 있어 편리하다. 쇼핑몰 운영자는 정기적인 주문 확보로 단골고객과 고정매출을 확보, 구매율을 높일 수 있다.

메이크샵의 관계자는 "스마트 정기배송 서비스는 이커머스 경쟁력을 높여주는 또 하나의 솔루션으로 자리매김할 것"이라며 "앞으로도 메이크샵은 쇼핑몰 고객과 운영자가 함께 윈윈할 수 있는 솔루션들을 선보여 쇼핑몰들의 경쟁력을 높일 수 있도록 끊임없이 노력할 것"이라고 말했다.

