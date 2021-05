김범준 우아한형제들 대표, '고용평등 공헌포상' 대통령 표창 수상

고용평등, 일-생활 양립 문화 기여 공로 인정

직장어린이집 개원, '우아한 병가제도' 운영

"양성 기회균등, 가족친화 경영 강화할 것"

[아시아경제 김보경 기자] 배달의민족을 운영하는 우아한형제들의 김범준 대표가 26일 고용노동부가 주관하는 '2021 고용평등 공헌포상'에서 대통령 표창을 수상했다.

고용평등 공헌포상은 산업 현장에서 고용 평등, 일과 생활의 균형문화 정착 등을 위해 힘쓴 개인과 기업에 수여하는 상이다.

김 대표는 우아한형제들의 인사, 채용, 보상, 복지 등 관련 제도를 개선해 남녀가 동등하게 일할 수 있는 환경을 조성하고 일-생활 양립 문화에 기여한 공로를 인정받았다.

김 대표는 지난해 3월 취임 후 육아 부담을 덜어주는 직장 어린이집을 개원하고, 건강상의 문제로 불가피하게 휴가가 필요한 직원에게 최대 90일까지 급여의 50%를 지원하는 '우아한 병가제도'를 신설했다.

코로나19 확산이 지속되자 전사 재택근무제를 실시하면서 재택근무 지원비, 사무용품 구입비 등의 제도를 도입했다. 재택 근무 시 소요되는 인터넷 사용료, 난방비, 관련 용품 구매비 등을 지원했다.

또한 고용 기회 균등을 위해 채용 시 이력서에 혼인여부, 가족사항을 기입하지 않도록 했다. 우아한형제들 입사자 중 여성 비중은 매년 40~50%에 달할 정도로 높은 편이다. 팀장급 이상 관리자의 여성 비중 역시 2019년 26%, 2020년 27.8%에서 지난달 기준 31%로 상승하고 있다.

임신 기간 중 근로 시간을 자율적으로 하루 2시간씩 단축할 수 있도록 했으며, 본인 또는 배우자가 출산 시에는 산후조리원비를 지원하고 있다. 남성에게는 육아휴직과 함께 배우자가 유·사산했을 경우에 사용할 수 있는 별도 휴가도 부여하고 있다.

김 대표는 "구성원들이 만족스러운 직장 생활을 통해 더 나은 배민 서비스를 꾸준히 만들 수 있도록 업계 모범이 되는 양성 기회 균등, 가족친화 경영을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

