국민의힘 부동산투기조사TF, 이해찬 등 與 의원 13명 투기 수사 의뢰

민주당 전·현직 의원 및 고위공직자 등 34명 고발·수사 촉구

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 부동산투기조사 태스크포스(TF)는 부동산 투기 의혹과 관련해 국가수사본부에 이해찬 전 더불어민주당 대표 등 13명의 전·현직 국회의원을 비롯한 고위공직자에 대한 고발 및 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

부동산투기조사TF는 26일 성명서를 발표하고 "13명의 전·현직 의원과 관련한 부동산 투기 의심 사례를 비롯해 지금까지 제기된 고위공직자 및 친정부 인사와 관련된 투기 의혹에 대해 고발 및 수사의뢰서 34건을 국가수사본부에 제출했다"고 말했다.

수사의뢰 대상은 이 전 대표를 비롯해 김경만·양이원영·윤재갑·김주영·양향자 민주당 의원, 이용득 전 민주당 의원 등이다. 고발 대상은 임종성·김한정·서영석 의원, 정재호 전 의원 등이다.

특히 이 전 대표에 대해선 지난 2012년 배우자 김모씨의 명의로 서울-세종을 통과할 경기 파주시 진동면 농지를 매입한 후 분할 및 용도 변경을 진행했다며 투기 의혹 수사를 의뢰했다.

그밖에 청와대 및 정부 고위공직자 6명, 지방자치단체장 및 지방의원 15명도 고발 및 수사의뢰 대상에 포함된다.

부동산투기조사TF는 "김창룡 경찰청장은 부동산 투기와 관련해 '신분 지위고하 막론하고 성역없이 엄정 수사하겠다'고 엄포를 놓은 바 있다"면서 "그러나 많은 수의 고위직에 대한 투기 의혹이 제기됐음에도 수사당국은 제대로 된 성과를 내지 못하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "정부합동특별수사본부의 편파 수사와 수사 지연을 다시 한번 규탄하며 국가수사본부에 접수된 고발 건과 수사 사항에 대해 다시금 국민의 신뢰를 얻기 위해서라도 철저히 수사할 것을 요청한다"고 강조했다.

