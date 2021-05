진주시, 전국 최초 ‘365일 24시 시간제 보육실’ 확대 운영

6월 1일부터 신진주역세권 가호동 진주 센트럴웰가 어린이집 내 추가 설치



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 6월1일부터 맞벌이, 야간경제활동 등 긴급한 사정으로 보육서비스가 필요한 부모들의 어려움을 해소하기 위해 전국 최초로 시 직영으로 운영하는 ‘365일 24시 시간제 보육실’을 4개소로 확대한다고 26일 밝혔다.

시는 기존에 운영 중인 3개소에 이어 가호동 진주센트럴웰가 어린이집에 365일 24시 시간제 보육실 1개소를 추가해 운영한다. 365일 24시 시간제 보육사업은 2019년 4월부터 주간 시간제 보육을 확대해 추진한 것으로 주말의 경우 평균 14명의 아동이 이용하고 있다.

이용 대상은 시에 주민등록 또는 직장을 둔 부모의 만 6개월에서 만 5세 이하 자녀로 어린이집이나 유치원에 다녀도 이용할 수 있다. 평일은 오후 6시부터 다음 날 오전 9시까지, 주말과 공휴일은 오전 9시부터 자정까지 운영하며 이용료는 시간당 1000원이다.

시는 이 사업으로 ‘2019년 경상남도 혁신 및 적극 행정 우수사례 경진대회’우수상 및 행정안전부 주관 ‘2019 정부혁신 우수사례 경진대회’ 대통령상을 받았으며 지난해 7월에는 행정안전부 ‘주민생활 혁신사례 확산 지원사업’에 선정돼 혁신 챔피언 인증패를 받았다.

가호동에 거주하는 한 주민은 “야근을 할 때면 어린이집 하원 후에 아이 맡길 곳이 없어 불안했는데 가까운 곳에 보육실이 생겨 안심된다 마음 놓고 일할 수 있겠다”며 반겼다.

시는 신진주역세권이자 진주 혁신도시와 인접한 남부권의 중심지인 가호동에 365일 24시 보육실을 운영하여 24시 보육 서비스를 진주시 전역으로 확대하고 이용 편의를 높일 것으로 기대하고 있다.

