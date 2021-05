은수미 시장 "메타버스 게임쇼 성남서 개최 보람…적극 지원하겠다"

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 은수미 성남시장이 "가상과 현실을 넘나드는 메타버스(초현실세계)가 성남이라는 로컬에서 일어나고 있는데 대해 보람과 동시에 큰 책임감을 느낀다"며 적극적인 가상게임 지원을 약속했다.

은 시장은 26일 개막한 '2021 인디크래프트 온라인 가상 게임쇼' 개막식에 참석해 "이번 행사는 메타버스를 활용한 가상 게임쇼로 진행되는데 국내뿐 아니라 중국, 일본, 호주, 대만 등 해외에서도 큰 관심을 갖고 참여한 것으로 안다"고 전했다.

그러면서 "가상과 현실, 즉 다양한 세계를 넘나드는 삶의 확장이 성남이라는 로컬에서 일어나고 있다는 것에 보람과 동시에 큰 책임감 또한 느낀다"며 "코로나 상황속에서도 오늘 이 자리에 참석해 주신 국내외 인디게임유저들과 개발자 등 관계기업 여러분들을 진심으로 환영한다"고 덧붙였다.

은 시장은 이날 행사장을 둘러본 뒤 인디게임 시연에도 참여했다.

인디크래프트 온라인 가상 게임쇼는 성남시가 주최하고 성남산업진흥원과 한국모바일게임협회가 공동 주관한 행사로 100여개 전시부스와 국내외 45개의 엄선된 인디게임 체험 등 메타버스를 활용한 온라인 가상게임쇼로 구성됐다.

행사는 26일부터 오는 30일까지 열린다.

한편 성남시는 지난 4월 판교가 '게임ㆍ콘텐츠 특구'로 지정됨에 따라 2025년까지 게임ㆍ콘텐츠 생태계, 산업기반시설 조성, 기업지원 프로그램 강화 등 다양한 특화사업은 물론 e-스포츠 전용경기장, 판교콘텐츠 거리, 백현마이스 조성 등 다양한 사업을 추진한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr