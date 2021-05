유은혜 "노년층 특화 교육·디지털 교육으로 사회참여 확대"

제9차 사회관계 장관회의 '노인의 사회참여 활동 활성화 방안' 논의

[아시아경제 한진주 기자] 정부가 노년층의 사회참여를 확대하기 위해 디지털 역량교육을 확대하고 노년층에 친화적인 자격증과 연계한 평생교육 노인 특화 교육과정을 신설한다.

26일 교육부는 정부세종청사에서 관계부처와 함께 제9차 사회관계 장관회의를 열고 '노인의 사회참여 활동 활성화 방안'을 논의했다.

유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 "고령층에 특화된 평생교육 과정을 운영해 자기계발과 사회변화 적응을 돕고 생활 밀착형 디지털 기본역량 교육을 강화하겠다"며 "개인별 특성과 경험을 발휘할 수 있는 자원봉사 참여기회를 늘리고 새로운 봉사영역을 발굴해 사회공헌형 일자리 사업을 확대할 것"이라고 말했다.

정부는 노년층의 스마트폰, 태블릿 등 디지털 기기나 금융·예매 등 서비스 이용에 어려움이 없도록 디지털 기본역량 교육을 실시한다. EBS와 연계해 스마트폰 정보검색이나 앱 활용 방법을 알려주는 디지털 리터러시 프로그램과 교재를 개발한다. 전국 10개 시청자미디어센터를 통해 팩트체크 등 미디어 리터러시 교육도 강화한다.

베이비붐 세대 등 신중년층의 교육 수요를 고려해 대학 평생교육체제 지원사업을 활용한 노인 특화 교육과정도 신설한다. 노인심리상담사, 숲 해설사 등 노년층과 친화성이 높은 자격증과 연계해 비학위 교육과정을 개설·운영한다. 방송통신대에 노년층 특화 교육과정도 개설해 운영할 계획이다.

노인 평생교육을 제도화하기 위해 평생교육법을 개정해 노인 평생교육시설 설치와 프로그램 운영에 대한 법적 근거를 마련하고 관련 통계도 관리하기로 했다.

개인별 특성과 경험을 발휘할 수 있는 노인 자원봉사 프로그램을 개발하고, 부처 간 정보 공유를 통해 신규 일감을 발굴한다. 근대기록문화조사원 활동지원사업과 아동안전지킴이 사업, 사회서비스 일자리 등 사회공헌형 일자리 사업을 확대한다. 자원봉사 인정·보상 제도 우수사례를 확산헤 자원봉사 참여 분위기를 조성한다.

문화원이나 노인복지관을 통해 노인대상 문화·체육활동 지원 프로그램을 제공하고 극장이 없는 지역에서는 '작은영화관'이나 '신나는 예술여행' 등의 사업을 통해 문화 체험 기회를 늘린다. 노인 대상 맞춤형 관광 프로그램도 개발할 계획이다.

