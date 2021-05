[포토]LG전자· 롯데하이마트, 중구청 저소득층 청소년 후원금 전달

[아시아경제 박종일 기자] 중구(구청장 서양호)는 LG전자와 롯데하이마트가 지역 내 취약계층 청소년의 교육 지원을 위한 후원금을 전달했다고 밝혔다.

25일 중구청 3층 부구청장실에서 마채숙 부구청장, 박내원 LG전자 한국영업본부 전략유통 상무, 롯데하이마트 생활부문 윤용오 상무가 참석한 가운데 중구청에 700만원 기부금을 전달했다.

LG전자와 롯데하이마트는 올 2월부터 4월까지 판매한 오브제 컬력션 청소기 등의 판매 컨테스트 달성을 활용해 기부금을 조성했다고 설명했다.

기탁한 성금은 서울사회복지공동모금회를 통해 중구 저소득층 청소년들에게 드림멘토 교재비로 전달할 예정이다.

서양호 중구청장은 "코로나19 장기화로 경제적·사회적 어려움이 많은 시기에 후원해 주셔서 감사드리며 지역내 저소득 청소년들에게 도움이 될 수 있도록 잘 전달하겠다"고 전했다.

