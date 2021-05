대우건설, 영월에코윈드 풍력발전단지 시공 착수

대우건설은 영월에코윈드 풍력발전단지 조성 시공 계약을 체결하고 본격적인 사업에 착수한다고 26일 밝혔다.

강원도 영월군 상동읍에 건설되는 풍력발전단지는 46.2㎿ 규모로 연간 발전량은 73GWh에 달한다. 영월에코윈드, 구래주민풍력이 발주한 이 공사의 수주 금액은 917억원이다. 오는 2023년 준공 예정이다.

대우건설은 영월에코윈드 풍력발전단지 조성사업 수주를 발판으로 시공 경험과 기술력을 적극 활용해 향후 지역 내 풍력발전 시장을 확대해 나간다는 계획이다. 회사측은 이를 위해 영월풍력발전 2차사업, 영월풍력발전 3차사업, 상동연료전지사업 등 추가 사업 수주에 적극적으로 나설 예정이다.

대우건설 관계자는 "중장기 전략에 따라 풍력·태양광·수소연료전지 등 다양한 신재생에너지 사업에 적극 참여해 지속가능한 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

한편 영월군은 풍력발전단지 조성을 계기로 폐광이후 침체된 지역경제 활성화와 고용창출을 기대하고 있으며 풍력발전단지와 청정자연을 연계하여 트래킹, MTB(산악자전거) 등 관광코스를 개발할 계획이다.

