호남대 ‘2021 Step By Step 해외취업 프로그램’ 성료

재학생·지역청년 171명 대상 한달여 교육 일정 마무리

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)의 해외취업 프로그램이 성료했다.

26일 호남대에 따르면 재학생 및 지역청년 171명을 대상으로 실시한 ‘2021 Step By Step 해외취업프로그램’이 전날 해외취업로드맵 경진대회를 끝으로 한 달여 교육 일정을 마무리했다.

이번 프로그램은 해외취업을 준비하는 재학생 및 지역청년의 글로벌 역량 강화를 위해 광주여자대학교·전남대학교·순천대학교 대학일자리센터와 협업을 통해 진행됐다.

지난 3일 미국, 4일 싱가포르, 6일 일본 취업 멘토링 특강 및 설명회로 시작돼 컨설팅 희망자 36명을 대상으로 10개의 소그룹별 심층 컨설팅을 2회에 걸쳐 지원했다.

또 수집한 해외취업정보들을 바탕으로 본인만의 해외취업로드맵을 구축할 수 있도록 유도하고 해외취업 로드맵 경진대회를 개최해 대상을 차지한 호남대학교 상담심리학과 양혜지(4학년)씨와 항공서비스학과 윤희원(3학년)씨에게 상장과 상금을 시상했다.

윤희원씨는 “싱가포르 취업을 희망하고 있는데, 이번 프로그램을 통해 목표한 바를 성공적으로 이뤄야겠다고 다짐하는 좋은 기회가 됐다”고 밝혔다.

김은아 대학일자리센터장은 “코로나19의 불확실한 상황 속에서도 청년들이 글로벌 역량강화를 통해 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적인 해외취업 상담과 정보 제공에 노력하겠다”고 말했다.

