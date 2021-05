롯데관광개발, CJ온스타일서 '제주 드림타워 복합리조트 패키지' 3차 판매

CJ온스타일 30일 오후 9시35분부터 객실 패키지 판매 방송

2박 예약 시 카페8서 그랜드 디저트·칵테일 2잔 제공

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 오는 30일 오후 9시35분부터 CJ온스타일을 통해 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주의 객실 패키지를 65분간 판매한다고 26일 밝혔다.

회사 측은 "지난 2, 3월 방송에서의 누적 1만6000실 판매를 기념하고, 여름 성수기를 앞둔 고객들에게 보다 많은 혜택을 제공하기 위해 세 번째 방송을 진행하게 됐다"고 말했다.

객실 상품은 평수기(6월14일~7월11일, 8월16일~9월14일)와 성수기(7월12일~8월15일)로 구분해 선택할 수 있으며 숙박 기간은 6월14일부터 9월14일까지다.

이용 금액은 평수기 1박 주중(일~목요일) 기준 39만원(금, 토요일은 45만원), 2박 주중(일~수요일) 기준 72만원(목, 토요일 78만원, 금요일 84만원)이다. 성수기는 1박 주중(일~목요일) 기준 49만원(금, 토요일은 55만원), 2박 주중(일~수요일) 기준 92만원(목, 토요일 98만원, 금요일 104만원)이다(세금 포함).

이번 상품은 65㎡(약 20평) 객실에서의 숙박과 이탈리안 레스토랑 '카페8'에서의 조식(2인, 9만6000원 상당, 박당 1회 제공), 인터내셔널 뷔페 '그랜드키친'의 디너세트(2인 23만6000원, 투숙시 1회 제공)를 포함한다.

드림타워 3, 4층에 위치한 K패션 쇼핑몰 'HAN컬렉션' 10% 할인쿠폰과 커피 등 각종 음료 및 핫도그, 떡볶이 등 스트릿 푸드를 맛볼 수 있는 팝업플라자 바우처(2만5000원, 투숙시 1매 제공)도 제공한다.

2박 예약 시에는 '카페8'에서 그랜드 디저트(4만5000원 상당)와 칵테일 2잔(3만6000원 상당)을 추가 제공한다.

생방송 중 구매고객 5명을 추첨해 코너 스위트(130㎡, 70만~80만원대 상당)로 업그레이드 혜택을 제공한다.

이 외에도 8층에 위치한 제주 최대 규모(4290㎡) 야외 풀데크 및 6층 실내 수영장, 피트니스 센터를 무료로 이용 가능하다.

롯데관광개발 관계자는 "스테이케이션 트렌드에 맞춰 고객들이 드림타워에 머무는 내내 즐거운 경험을 할 수 있도록 이번 패키지를 준비했다"며 "그랜드 하얏트 제주가 선사하는 서비스를 통해 완벽한 호캉스를 만끽할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr