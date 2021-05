[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 어르신들을 대상으로 일상생활에 필요한 디지털 교육 프로그램을 운영하고 있다고 26일 밝혔다.

시는 디지털기기(키오스크)를 어르신들이 반복 체험할 수 있도록 전 노인종합복지관에서 경로 식당 식권 발행, 물리치료실, 이·미용실 이용 예약 등을 키오스크로 운영하고 있다.

마산회원노인종합복지관 '디지털 스마트 실버단', 진해노인종합복지관 '터치앤톡 프로그램', 금강 노인종합복지관 '인생 2막 은빛 스타터' 등을 통해 디지털 격차 해소를 위한 프로그램을 진행 중이다.

한편 진해 서부노인종합복지관은 지난해 5월 조성해 키오스크 사용법(패스트푸드 주문, 영화예매, 승차권 발권), 1인 미디어실, 스마트폰 교육(SNS 및 사진 편집) 등을 시행하고 있다.

