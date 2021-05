CJ올리브영, 임직원 참여 학습 플랫폼 ‘러닝셀’ 확대…“동료가 튜터로”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 임직원 참여 기반 사내 학습 플랫폼 ‘러닝셀’로 젊고 유연한 조직문화 강점을 확대한다고 26일 밝혔다. 러닝셀은 주제 선정부터 수강 신청, 강의 진행까지 모든 과정이 임직원의 참여로 이루어지는 것이 특징이다. 지난해 도입한 데 이어 올해 더욱 확대해 상·하반기 각각 운영한다.

러닝셀은 반기마다 임직원 대상 설문 조사를 통해 구성된다. 희망하는 강의 주제부터 전문성을 갖춘 동료 추천까지 자유롭게 의견 개진이 가능하다. 수요가 높은 주제를 중심으로 커리큘럼 및 교육 내용이 정해지며, 교육별 수강 신청을 통해 직무·직급에 상관없이 누구나 원하는 강의를 들을 수 있다.

외부 강사가 아닌 올리브영 임직원이 직접 강의자(튜터)가 되는 것도 강점이다. 조직 이해도가 높기 때문에 실무에 효과적으로 적용할 수 있는 맞춤형 교육을 제공한다. 또한 교육 내용과 튜터에 맞춰 강연식, 문답식, 토론식 등 강의 방식도 다양화했다.

지난달 ‘올리브영 분석 용어 이해 및 활용’ 교육을 수강한 직원 김윤전(27)씨는 “동료가 튜터가 되다 보니, 회사에 대한 공통적인 이해가 전제되어 소통과 공감이 훨씬 잘 됐다”며 “실제 업무에 바로 적용이 가능한 구체적이고 생생한 정보를 배울 수 있어 만족도가 높다”고 밝혔다.

올리브영은 러닝셀에서 나아가 구성원 간 상호작용을 통해 스스로 학습하는 ‘소셜 러닝’ 체계를 다져나갈 방침이다. 자율적으로 콘텐츠를 생산하고, 내부 소통 플랫폼을 활용해 활발하게 정보를 공유하는 자율 참여형 학습 문화를 전파한다는 목표다.

올리브영 관계자는 “임직원이 꼭 필요로 하는 내용으로 강의를 구성하고, 전문성을 갖춘 동료와 함께 조직 역량을 발전시킬 수 있도록 하기 위해 러닝셀을 고안했다”며 “젊고 유연한 조직 문화를 바탕으로 함께 발전해 나가는 올리브영만의 강점을 더욱 살릴 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr