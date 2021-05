[아시아경제 임혜선 기자] 샘표는 프리미엄 반찬 브랜드 ‘집반찬연구소’와 함께 ‘맛있는 채식생활 연두 밀키트’ 2종을 출시했다고 26일 밝혔다. 순식물성 콩 발효 요리 에센스 연두와 손질 및 계량된 재료들로 구성된밀키트를 선보인 것이다.

‘맛있는 채식생활 연두 밀키트’는 '연두 채개장'과 '연구 버섯잡채' 등으로 구성됐다. ‘연두 채개장’은 연두와 물로만 만든 연두만능밑국물을 활용해 고기 없이도 육개장의 얼큰한 맛을 낼 수 있다. ‘연두 버섯잡채’는 연두에 참깨,참기름을 섞은 양념으로 일품 요리를 완성할 수 있다.

가격은 1만1900~1만2900원이다. 쿠팡로켓프레시에서 3000세트씩 한정 판매한다. 집반찬연구소는 플라스틱 용기 대신 종이패키지를 적용했다.

